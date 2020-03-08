طهران أكثر المدن الإيرانية موبوءة بالفيروس والوفيات بلغت 194 شخصاً

2020/03/08 | 14:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – الزمان — أعلنت إيران الاحد وفاة ٤٩ ليرتفع عدد الوفيات الى ١٩٤ شخصا ، وكانت السبت اعلنت وفاة 21 شخصا بفيروس كورونا المستجد بينهم نائبة هي المسؤول السياسيّ الثامن الذي يتوفى نتيجة الفيروس.وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر متلفز تسجيل 1076 اصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين […]

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