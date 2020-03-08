السعودية والكويت تسجلان إصابات جديدة بكورونا

2020/03/08 | 14:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الاحد، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينما أعلنت الكويت أيضا عن تسجيل إصابة واحدة جديدة.وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن ثلاث حالات من الحالات الأربع نتجت عن مخالطة لحالات معلنة سابقا كانت آتية من إيران.أما الحالة الرابعة فهي لسعودي قادم من إيران عبر الإمارات ولم يفصح عند المنفذ السعودي

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