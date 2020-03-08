العتبة العلوية تلغي احتفالات المولد وتختصرها بالزينة وزيارة المرضى

2020/03/08 | 14:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة العلوية المقدسة, الاحد, عن الغاء جميع الاحتفالات الرسمية لمناسبة ولادة امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) وتختصرها بإقامة مظاهر الزينة وزيارة المرضى في المستشفيات, مشيرة الى انها ستقوم بتوزيع الكمامات والقفازات على الزائرين ومنعهم من تقبيل المرقد الشريف وابوابه.وقال مدير اعلام العتبة فائق الشمري في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى

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