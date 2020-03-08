ظهر متعرقاً خلال مؤتمر صحفي.. وزير صحة كردستان يرد على أنباء اصابته بفايروس كورونا

2020/03/08 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

نفى وزير الصحة في إقليم كردستان، سامان البرزنجي، الاحد (08 آذار 2020)، الشائعات التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إصابته بفايروس كورونا، بعد ظهوره في المؤتمر الصحفي لخلية الأزمة الحكومية في بغداد.

وقال البرزنجي في تصريح متلفز، إن "ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص إصابتي بفايروس كورونا عار عن الصحة"، مبينا أن "ظهوره في المؤتمر الصحفي بالعاصمة بغداد، الجمعة الماضية، وهو يتعرق ويمسح جبينه، إنما كان بسبب ارتفاع درجة حرارة المكان الذي عقد فيه المؤتمر الصحفي".

وعن الحالة التي اكتشفت يوم أمس، قال وزير صحة إقليم كردستان إن "المصابة بالفايروس سيدة في التاسعة والأربعين، كانت في الحجر الصحي بعد عودتها من رحلة إلى إيران لتلقي العلاج من داء السرطان، وأن إصابتها اكتشفت في المحجر، حيث أكدت الفحوصات إصابتها".

وبخصوص ما تناقلته وسائل إعلام عن إعلان عدد من الأطباء والكوادر الصحية في السليمانية الإضراب عن العمل، أكد البرزنجي، أن "الخبر غير صحيح وأن هؤلاء الأطباء والكوادر الصحية كان لهم مطلبا محددا يتمثل في إلغاء العمليات الجراحية للحالات غير الملحة Cold Cases لإفساح المجال للتركيز على التصدي لفايروس كورونا والحالات التي تحتاج إلى رعاية وعلاج طبي فوريين".

يتبع...

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وتضمنت قرارات الخلية، تحديد 24 ساعة لغلق جميع منافذ الدخو

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