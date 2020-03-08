ممثل المرجع السيستاني يوجه بإخلاء ضحايا حادث السير العراقيين من سوريا على نفقة العتبة الحسينية

2020/03/08 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه ممثل المرجعية الدينية في النجف، عبد المهدي الكربلائي، الاحد (8 آذار 2020)، بإخلاء ضحايا حادث السير العراقيين من سوريا على نفقة العتبة الحسينية.

وذكرت العتبة الحسينية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المتولي الشرعي للعتبة الحسينية، عبد المهدي الكربلائي، وجه اليوم بتشكيل وفد للتوجه الى سوريا لإخلاء الشهداء والمصابين العراقيين الذين تعرضوا لحادث سير على طريق حمص دمشق بمنطقة جسر بغداد".

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، احمد الصحاف، أكد، في وقت سابق من اليوم، استمرار متابعة الخارجية لحادثة السير الذي حصل يوم أمس في سوريا، وراح ضحيته العشرات من العراقيين.

وقال الصحاف في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزارة الخارجية اعلنت منذ ليلة يوم أمس عبر مواقعها عن حصيلة حادث السير في سوريا، والذي راح ضحيته 26 عراقياً، وأصيب 15 غيرهم".

واكد، أن "الخارجية العراقية مستمرة في عملية متابعة الحادث مع الجانب السوري وسفارة الجمهورية العراقية في سوريا لازالت تتابع باهتمام وتستشعر ألماً عميقاً للحادث وتعمل لتسهيل كل الاجراءات المتعلقة بجلب الجثامين إلى العراق".

واشار إلى أن "الحديث عن كون حادث السير ارهابي لا صحة له، والحادث كان حادث سيرٍ طبيعي".

وكان الصحاف قد قال في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أمس السبت، إن "حادث السير الذي وقع في أطراف مدينة دمشق، بين سيارة تحمل زوار عراقيين، وشاحنة نفط، أسفر عن وفاة 26 عراقياً واصابة 15 اخرين".

وأضاف، أن "سفارة العراق لدى سوريا تتابع من كثب احوال العراقيين الذي تعرضوا للحادث".

ولفت الى أن "وزير الداخلية السوري محمود رحمون والمسؤولين العسكريين في المنطقة وصلوا الى مكان الحادث، وتم نقل الجرحى الى المستشفيات لتلقي العلاج".

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