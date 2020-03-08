فيديو لنانسي عجرم في كواليس “ذه فويس كيدز” يشعل غضبًا واسعًا على مواقع التواصل

2020/03/08 | 14:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة واجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم انتقادات لاذعة، بعد تداول مقطع فيديو من كواليس برنامج “ذا فويس كيدز” قبل عرض الحلقة الأخيرة مساء السبت، حيث كانت تتراقص فيه على أنغام الأغاني، وتم اتهام الفنانة بعدم مراعاة مشاعر أسرة القتيل محمد الموسى، وتحديدا والدته التي تسلمت جثمانه قبل يومين.وقال متابعون إن الفيديو […]

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