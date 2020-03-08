2020/03/08 | 14:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمم مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، على المحاكم كافة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف (توصيات لجنة خلية الأزمة).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجراءات قانونية بحق المخالف لتوصيات خلية الأزمة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجراءات قانونية بحق المخالف لتوصيات خلية الأزمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).