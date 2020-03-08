السوري محمد اسلام أحلى صوت في برنامج “ذا فويس كيدز”

2020/03/08 | 14:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..فاز المتسابق الطفل محمد إسلام رميح، من فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بلقب برنامج”ذا فويس كيدز“ بموسمه الثالث، بعد منافسة قوية مع الثنائي محمد إبراهيم من فريق عاصي الحلاني، وياسمين أسامة من فريق محمد حماقي.وقدم محمد إسلام أداء قويا ساعده في الحصول على أعلى نسبة تصويت جماهيري حسمت إحرازه اللقب، بعدما استطاع أن […]

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