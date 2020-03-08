لجنة الانضباط تصدر قرارات عقابية بحق نادي اربيل بينها غرامة مالية

2020/03/08 | 14:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الاحد قراراتها بشأن ماحصل بعد مباراة اربيل والصناعات الكهربائية.

وبعد مناقشة تقرير مشرف المباراة قررت اللجنة الاتي:

1- حرمان مشرف المباراة، صبحي كامل، من الاشراف على مباريات الدوري لموسم كامل بسبب عدم تصرفه بصرامة، وسماحه دخول الجمهور.

2- نقل مباريات نادي اربيل خارج ملعبه، ولثلاثة ادوار، ومن دون جمهور. 3- حرمان جمهور نادي اربيل من مرافقة فريقهم لنهاية الموسم.

4- غرامة نادي اربيل مبلغا قدره عشرة ملايين دينار .

وبخصوص ماحدث بعد مباراة ناديي النجف والكهرباء، قررت لجنة الانضباط الاتي:

1- معاقبة مشرف المباراة، عبد الكاظم حسن، بالحرمان من الاشراف لمباراتين بسبب سماحه بدخول الجمهور .

2- معاقبة مشرف فريق الكهرباء، حسين زهراوي، بحرمانه من مرافقة فريقه لمباراتين.

استنكر الاتحاد العراقي لكرة القدم قيام عدد من جمهور فريق اربيل باقتحام ارضية استاد فرانسوا حريري الاربعاء عقب مباراة الفريق المحلي امام ضيفه الصناعات القادم من العاصمة ضمن المرحلة الرابعة من المسابقة.

وقام عدد من مشجعي وانصار فريق اربيل باقتحام ارضية الملعب عقب انتهاء مباراة فريقهم مع الصناعات التي انتهت بفوز الاخير 2-3 محاولين الاعتداء على طاقم التحكيم ومحاصرته قبل تدخل عدد من مسؤولي نادي اربيل .

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