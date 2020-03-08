قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في عفرين

2020/03/08 | 14:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة وسط مدينة عفرين، صباح اليوم الأحد، إلى مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بجراح.ووقع الانفجار صباح اليوم الأحد، بالقرب من شارع السياسية،

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