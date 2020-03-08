2020/03/08 | 14:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةنفى وزير الصحة في إقليم كردستان سامان البرزنجي، الاحد، الشائعات التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، والتي زعمت إصابته بفايروس كورونا.وقال البرزنجي، خلال مشاركته في برنامج (نوروزي دوستان)، ان "ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص إصابتي بفايروس كورونا عار عن الصحة"، مبينا ان "ظهوري في مؤتمر صحفي في بغداد، أول أمس الجمعة، وانا اتعرق وامسح جبيني، إنما كان بسبب ارتفاع درجة حرارة المكان الذي عقد فيه المؤتمر الصحفي".وعن الحالة التي اكتشفت يوم أمس، قال وزير صحة إقليم كردستان إن "المصابة بالفايروس سيدة في التاسعة والأربعين، كانت في الحجر الصحي بعد عودتها من رحلة إلى إيران لتلقي العلاج من داء السرطان، وأن إصابتها اكتشفت في المحجر، حيث أكدت الفحوصات إصابتها". وبخصوص ما تناقلته وسائل إعلام عن إعلان عدد من الأطباء والكوادر الصحية في السليمانية الإضراب عن العمل، نؤكد أن "الخبر غير صحيح وأن هؤلاء الأطباء والكوادر الصحية كان لهم مطلب محدد يتمثل في إلغاء العمليات الجراحية للحالات غير الملحة Cold Casesلإفساح المجال للتركيز على التصدي لفايروس كورونا والحالات التي تحتاج إلى رعاية وعلاج طبي فوريين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير صحة كردستان يرد على اخبار اصابته بكورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير صحة كردستان يرد على اخبار اصابته بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).