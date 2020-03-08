2020/03/08 | 15:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طمأنت الفنانة التونسية لطيفة جمهورها على حالتها الصحية بعد القلق الذي انتابهم حين ظهرت قبل أيام بكمامة وسط تخوفات من إصابتها بفيروس كورونا.وظهرت لطيفة في فيديو نشرته عبر حسابها على الإنستغرام، ترتدي ملابس منزلية في بيتها، وتقول إنها بخير وما أصابها كان ”شوية برد وعدوى خلاص“.واشارت الى أنها احتجزت نفسها لمدة 5 أيام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لطيفة تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لطيفة تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).