مريم الحسن - من هي المرأة العربية؟

2020/03/08 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مريم_الحسن هي جوهرة قل نظيرهاغطّاها سخامُ الرجولةِ الناقصةفي مجتمع الذكورو دفنتها المجتمعات الذاهلة عن رُقِيّهاهي هكذا المرأة العربيةجوهرة انتظرت فارسها طويلاًفلما أتاهاأسروه و كبّلوهو ساقوه إلى سجّان سلطان الجاهليةفأتباع السلطان اللئيمو كاسرو عظم الحريماستكثروا على المرأة العربيةأن يكون فارسهاتُحفة الله في كمالهِو أكثر حكّام عصرهِ رأفةً بعيالهِ......

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