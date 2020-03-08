زينة : يوسف شاهين شبهني بصوفيا لورين

2020/03/08 | 15:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أدلت الفنانة زينة بالعديد من التصريحات المهمة في ندوة صحفية أقيمت لها ضمن تكريمها في الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ومن أبرز هذه التصريحات رفض والدتها عملها بالتمثيل، حيث قالت :” قدمت في معهد السينما واتقبلت لكن والدتي سحبت الورق من ورايا وقدمت لي في تجارة إنجليزي”.وتحدثت زينة عن مشاركتها للنجم […]

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