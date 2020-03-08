إصابة رئيس منطقة بييمونتي الإيطالية بفيروس كورونا

2020/03/08 | 15:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت محطة “راي” الرسمية الإيطالية اليوم الأحد، إن ألبرتو شيريو حاكم منطقة بييمونتي مصاب بفيروس كورونا ليصبح بذلك ثاني حاكم إقليمي في البلاد يصاب بالمرض خلال 24 ساعة.ومنطقة بييمونتي، ومركزها مدينة تورينو بشمال البلاد، هي رابع أكثر مناطق إيطاليا تضررا بتفشي المرض الذي ينتشر منذ الشهر الماضي.وكان نيكولا تزينجارتي، حاكم منطقة لاتسيو، قد أعلن أمس

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