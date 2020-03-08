بالفيديو : نجمة تسقط على المسرح… تكسر قدمها وتكمل الغناء

2020/03/08 | 15:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ذكرت وكالة “سبوتنيك” أن مغنية روسية من إقليم كراسنودار، أنستاسيا فيشنيوفسكايا، سقطت عن المسرح خلال العرض وكسرت قدمها.ووقع الحادث في حفل استقبال المحافظ، عندما اقتربت الفنانة من حافة المسرح.حيث لم تتمكن الفتاة في مرحلة ما من الحفاظ على توازنها وسقطت إلى الأوركسترا.ويظهر على مقطع الفيديو والمغنية تسقط على مسافة عدة أمتار ورغم […]

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