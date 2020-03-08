بعد المدرسي .. رجل دين عراقي معروف واولاده يصابون بكورونا

2020/03/08 | 15:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد الموقع الرسمي لآية الله عادل العلوي يوم الاحد اصابة الاخير وثلاثة من اولاده بفيروس كورونا المستجد في مقر اقامتهم بمدينة قم الايرانية مصدر تفشي كورونا لتلك البلاد.

وذكر الموقع الرسمي في بيان نشره اليوم انه "بعد نشر خبر إصابة العلوي بفيروس کرونا، باسمه نعلن انه بخير وعافية ويحتاج الی دعائکم لدفع البلاء عنه، وأولاده الثلاثة المبتلون بالمرض".

واضاف البيان "انهم الآن تحت إشراف الأطباء".

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