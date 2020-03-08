2020/03/08 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

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مكتب رئيس الوزراء ينفي سفر موظفين فيه خارج البلاد بالتزامن مع تفشي كورونا

يتبع.



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