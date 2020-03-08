تأكيد إصابة أستاذ الحوزة في قم عادل العلوي وثلاثة من أبنائه بفايروس كورونا

2020/03/08 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد مكتب أستاذ الحوزة في قم، عادل العلوي، الأحد (8 شباط 2020) إصابة الأخير وثلاثة من أبنائه بفايروس كورونا.

وذكر مكتب عادل العلوي، في بيان، أنه "بعد نشر خبر إصابة العلوي بفيروس کرونا، نعلن بأنّ الاخير بخير وعافية ويحتاج الی دعائکم لدفع البلاء عنه، وأولاده الثلاثة المبتلون بالمرض"، مشيرا الى أنه "الآن تحت إشراف الأطباء".

وأكدت إيران وجود ما يقارب 6 آلاف إصابة بفيروس كورونا و145 حالة وفاة على أراضيها، فيما تجاوز عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم الـ100 ألف إصابة.

وتفيد التقارير بأن نائباً إيرانياً ثانياً كان من بين الوفيات في الوقت الذي يخشى فيه مسؤولو الصحة من أنّ عدد الحالات قد يكون بالحقيقة أعلى من المعلن بكثير.

وسُجلت حوالى 3 آلاف و500 وفاة جراء فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.



وسجلت غالبية الوفيات في الصين، حيث بدأ الفيروس في ديسمبر/كانون الأول.

ووصف مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، انتشار الفيروس بأنه "مقلق للغاية"، وحثّ جميع البلدان على اعتبار احتواء الفيروس "أولوية قصوى".

بغداد اليوم –متابعة

أعلنت وارة الصحة الإيرانية، الأحد (8 آذار 2020)، تسجيل 49 حالة وفاة بفايروس كورونا و743 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "الارتفاع الإجمالي لعدد الوفيات إلى 194 والإصابات بفيروس

بغداد اليوم-متابعة

أقدم شاب مصري على الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى هرم خفرع في منطقة أهرامات الجيزة.

وقالت وزارة السياحة والآثار في مصر، اليوم الأحد، في بيان رسمي، إن الشاب "تسلق خلسة هرم خفرع بمنطقة أهرامات الجيزة، ملقيا بنفسه من أعلاه&quo

بغداد اليوم- متابعة

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، الاحد (08 آذار 2020)، فرض الحجر الصحي على 14 مدينة بالكامل، في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد بالبلاد.

وقال كونتي، في تصريح صحفي، إن "سلطات البلاد شددت إجر

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