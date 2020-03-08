الاعتداء على موظف منع أشخاصاً من رمي مخلفات بناء في الشارع ونقله إلى المستشفى

2020/03/08 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكدت أمانة بغداد، الاحد (08 آذار 2020)، أن موظفاً تابعاً لهم تم الاعتداء عليه بعدما منع أشخاصاً من ...





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