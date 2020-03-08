سنقمع عوائل ’داعش’ إذا نُقلت من سوريا إلى العراق

2020/03/08 | 15:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد المتحدث باسم العشائر العربية في العراق، مزاحم الحويت، اليوم الأحد، بقمع عوائل عناصر جماعة "داعش" الوهابية إذا ما نقلتهم الأمم المتحدة من سوريا إل...

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