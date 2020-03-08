2020/03/08 | 15:09 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الفنانة الكوردية هاني
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفنانة هاني: حال الموسيقا الكوردية لا يعجبني) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفنانة هاني: حال الموسيقا الكوردية لا يعجبني) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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