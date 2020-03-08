2020/03/08 | 15:09 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنانة الكوردية هاني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفنانة هاني: حال الموسيقا الكوردية لا يعجبني) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفنانة هاني: حال الموسيقا الكوردية لا يعجبني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).