قريبًا.. الأنبار تعلن عن مطارها الدولي

2020/03/08 | 15:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكد محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، اليوم الأحد، استكمال جميع الإجراءات لتخصيص أرض لإنشاء مطار في المحافظة.وقال محافظ الأنبار لوكالة الأنباء العراقية، وتابعتها “يس عراق” إن “الإجراءات الخاصة بتخصيص أرض استكملت وحسب الموافقات الأصولية من هيأة الطيران ومن جميع الوزارات والدوائر ذات العلاقة”.وأضاف فرحان أن “الأرض المخصصة للمطار تقع في […]

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