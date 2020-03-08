اشتكاء من سوء الخدمة وجهل بالمسببات.. 4 أسباب وراء “رداءة” الأنترنت في العراق بينها وزراة الاتصالات!

2020/03/08 | 15:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لازالت مسألة رداءة جودة الانترنت في العراق، محل تساؤلات واسعة واستياء أكبر من قبل المستخدمين في العراق، في الوقت الذي يجهل معظم المستخدمين الأسباب وراء سوء جودة خدمة الانترنت.المنظمة العراقية لقياس جودة الاتصالات طرحت 4 أسباب حول سوء جودة الانترنت في العراق، فيما حملت وزارة الاتصالات عدة مشاكل أخرى تسببت […]

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