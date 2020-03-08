الاعتداء على مسؤول بلدي في الدورة بسبب الانقاض

2020/03/08 | 15:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أستنكرت أمانة بغداد الاعتداء الذي طال احد موظفيها خلال منع أشخاص حاولوا رمي انقاض جنوب العاصمة.

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