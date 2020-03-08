رقم تاريخي يحفز جوارديولا في الديربي

2020/03/08 | 15:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]يلتقي مانشستر يونايتد مع السيتي، اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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