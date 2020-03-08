أمانة بغداد تستنكر الاعتداء على أحد موظفيها جنوب العاصمة

2020/03/08 | 15:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت أمانة بغداد، اليوم الأحد، تعرض أحد موظفيها لاعتداء بعد منعه اشخاصاً من رمي الانقاض جنوبي العاصمة.

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