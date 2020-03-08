محافظ بغداد يخاطب المالية لصرف رواتب المتعينين الجدد في التربية

2020/03/08 | 15:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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خاطب محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الأحد، وزارة المالية للتأكيد على صرف رواتب المتعينين الجدد على مديريات تربية بغداد الكرخ والرصافة.

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