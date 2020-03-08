2020/03/08 | 15:24 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الانضباط تقرر حرمان مشرف مباراة فريقي اربيل والصناعات الكهربائية صبحي كامل من الإشراف على مباريات الدوري لنهاية الموسم

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