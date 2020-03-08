خلال 24 ساعة «كورونا» يودي بحياة 49 مصاباً جديداً في إيران.

2020/03/08 | 15:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت طهران اليوم الأحد، أن 49 شخصاً من المصابين بفيروس «كورونا» قد فقدوا حياتهم خلال 24 ساعة الماضية.مشيرةً في الوقت ذاته إلى تسجيل 743 إصابة جديدة بالفيروس الذي اجتاح

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