2020/03/08 | 15:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء الاعلى يتخذ اجراءات قانونية بحث المخالفين لخلية الازمة للحد من كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/08 | 15:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الاعلى يتخذ اجراءات قانونية بحث المخالفين لخلية الازمة للحد من كورونا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء الاعلى يتخذ اجراءات قانونية بحث المخالفين لخلية الازمة للحد من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).