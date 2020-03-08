غوغل تحتفل بعيد المرأة العالمي

2020/03/08 | 15:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اختارت شركة "غوغل"، اليوم الاحد، الاحتفال على طريقتها الخاصة باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من شهر اذار كل عام.

وعرض محرك البحث الشهير على صفحته الرئيسية مقطع فيديو يظهر نساء من بلدان وثقافات مختلفة، يتقلدن وظائف متعددة.

وتؤكد "غوغل" من خلال هذا المقطع أن النساء أصبحن يزاولن مهاما مختلفة، واستطعن الوصول إلى كل مناصب المسؤولية.

ويخصص 8 اذار للاحتفال بعيد المرأة في مختلف أنحاء العالم، وهو يوم للاعتراف بجميل النساء وبما تقدمه للمجتمع.

وفي هذا اليوم العالمي أيضا، تخرج مسيرات واحتجاجات في دول عديدة للمطالبة بالمساواة وتحقيق المزيد من "التوازن النوعي" في العالم.

وبهذه المناسبة، قالت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي: "أحرز العالم تقدما غير مسبوق، إلا أن تحقيق المساواة بين الجنسين هو الهدف الذي لم تحققه أي دولة".

وأضافت: "اليوم الدولي للمرأة هو مناسبة للتفكر في التقدم المحرز وللدعوة إلى التغيير وللاحتفال بأعمال عوام النساء وشجاعتهن وثباتهن في أداء أدوار استثنائية في تاريخ بلدانهن ومجتمعاته".

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