2020/03/08 | 15:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قرر المكلف بإدارة شؤون اتحاد الكرة احمد عباس، اليوم الاحد، تكريم الطاقم التحكيمي لمباراة اربيل والصناعات الكهربائية .

وبتوصية من لجنة الحكام المؤقتة، كرّم، احمد عباس الطاقم التحكيمي لمباراة اربيل والصناعات، المؤلف من احمد كاظم وحيدر فرج ووسام مهدي ومحمد نجاح.

والتكريم سيكون بكتاب شكر، فضلا عن تكريم مالي، لإجادتهم في ادارة المباراة بمستوى تحكيمي ممتاز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكريم الطاقم التحكيمي لمباراة اربيل والصناعات الكهربائية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكريم الطاقم التحكيمي لمباراة اربيل والصناعات الكهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).