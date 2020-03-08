إقليم كوردستان يشتري جهازا متطورا لمواجهة كورونا

2020/03/08 | 15:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افصحت غرفة التجارة والصناعة فې محافظة السلیمانیة بإقليم كوردستان يوم الاحد عن شراء "جهاز متطور" يشخّص فيروس كورونا.

وقال نائب رئیس الغرفة ياسین رحیم لـ"شفق نیوز"، إن "غرفة التجارة والصناعة فې محافظة السلیمانیة قامت بشراء جهاز طبې متقدم لفحص المصابين بفيروس كورونا المستجد"، موضحا أن "الجهاز الآن موجود فې مستشفی شورش بالمحافظة".

وأشار رحيم إلى أن "الجهاز هو جهاز pcr ویعد من أفضل الاجهزة المتطورة فې العالم"، لافتا إلى أن "الغرفة قامت بشرائه بمبلغ 80 ألف دولار".

وسجلت محافظة السليمانية حالة وفاة وحيدة لمصاب بفيروس كورونا، فيما شهدت تسجيل 8 إصابات بالفيروس ذاته.

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