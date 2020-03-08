زلزال بقوة 4.8 يضرب ايران

2020/03/08 | 15:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر اليوم الاحد جنوب غربي ايران.ووقع الزلزال في مدينة سالند بمحافظة خوزستان في الساعة الواحدة و 17 دقيقة من بعد ظهر اليوم الاحد بالتوقيت المحلي (التاسعة و 47 دقيقة بتوقيت غرينتش).وكان مركز الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 32.50 والطول الشرقي 48.87 درجة وفي عمق 9 كم تحت سطح الارض.ولم ترد لغاية الان اي تقارير عن وقوع اضرار جراء الزلزال الذي شعر به ايضا سكان دزفول وكتوند وانديمشك بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

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