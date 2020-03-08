2020/03/08 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الاحد (08 آذار 2020)، ضبط 12 سيارة معدة للتهريب في ميناء ام قصر الشمالي بالبصرة.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تمكنت وبالتعاون مع الجهات الساندة لها من ضبط (3) حاويات حجم 40 قدم في رصيف 11 من الحاويات المتروكة تحتوي على (12) سيارة دون الموديل المسموح باستيراده في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة ".

واضاف البيان أن "الحاويات كانت تحتوي في مقدمتها على مواد كهربائية و ملابس فيما اخفيت خلفها 4 سيارات داخل كل حاوية "، مبينا أنه "اتخاذها الإجراءات القانونية بحق السيارات المخالفة حسب قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 النافذ وإحالتها للقضاء بعد توقيع محضر مشترك بعملية الضبط".

بغداد اليوم-بغداد

نفى مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الاحد (08 آذار 2020)، خبر سفر موظفين في المكتب الى خارج البلاد مع تفشي فايروس كورونا المستجد.





وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "بعض المواقع الالكترونية تداولت خب

بغداد اليوم-بغداد

أكدت القيادية في تحالف " الوطن أولاً"، رئيس لجنة المرأة النيابية، انتصار الجبوري، الاحد (08 آذار 2020)، أن الكل ينادي بحقوق المرأة في العراق لكن لا أحد يجد الخطى بتوفير تلك الحقوق.

وذكرت الجبوري في بيان تلقته (ب

بغداد اليوم-بغداد

أكدت أمانة بغداد، الاحد (08 آذار 2020)، أن موظفاً تابعاً لهم تم الاعتداء عليه بعدما منع أشخاصاً من رمي مخلفات بناء في الشارع ونقله إلى المستشفى.

وذكرت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مسؤول مركز بلدية المهدية في ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ضبط 12 سيارة معدة للتهريب في ميناء ام قصر الشمالي بالبصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ضبط 12 سيارة معدة للتهريب في ميناء ام قصر الشمالي بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).