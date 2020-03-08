2020/03/08 | 15:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏وزير الصحة : مجلس القضاء الأعلى يستجيب لطلب الوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لتوصيات خلية الازمة بشان كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/08 | 15:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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