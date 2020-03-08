السامرائي يتهم سرايا السلام بادخال زوار ايرانيين 'عنوة' الى سامراء

2020/03/08 | 16:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم النائب عن محافظة صلاح الدين مثنى عبد الصمد السامرائي، اليوم الاحد، مجاميع من سرايا السلام بإدخال زوار ايرانيين "عنوة" الى سامراء لزيارة الامام العسكري (عليه السلام)، مشيرا الى ان ذلك تم رغم الأوامر الحكومية المشددة بمنع دخول الايرانيين تفادياً لانتشار فيروس كورونا .

وقال السامرائي في بيان صحفي، تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، ان "زواراً ايرانيين حاولوا الوصول الى ضريح الامام العسكري عليه السلام، والاجهزة الامنية والاستخبارات وقيادة العمليات قامت بواجبها ومنعتهم من الدخول حفاظاً على ارواح الاهالي من انتشار فيروس كورونا وتطبيقاً للتعليمات الحكومية المشددة بمنع دخول الزوار الايرانيين"، مبينا أن "مجاميع من سرايا السلام جاءت وأدخلت الزوار الايرانيين عنوة وهددت القوات الامنية بالسلاح، وبدون مبالاة بخطورة الموقف".

واضاف السامرائي أنه "يستنكر هذه التصرفات غير المسؤولة من قبل سرايا السلام وتجاوزهم على القوات الامنية وتعريض حياة المواطنين للخطر"، مؤكدا ضرورة ان "يعي الجميع بأننا كلنا في مركب واحد وإذا غرق المركب سنغرق جميعا، وهذا الوباء القاتل سريع العدوى والانتشار، وكل الاصابات الموجودة في العراق سجلت لأشخاص قادمين من ايران، وبالتالي ننتقد وبشدة هذا السلوك الخاطئ من قبل سرايا السلام".

وقررت محافظة صلاح الدين، في وقت سابق، تعطيل دوام الجامعات والمدارس أسبوعاً جديداً، وتقليص نسبة الدوام في الدوائر الحكومية إلى 50%، تجنباً لفيروس “كورونا”.





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