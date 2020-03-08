شاهد: أعراض كورونا بإيران تتكرر في كربلاء.. سقوط مفاجئ لأحد “خدام المراقد”

2020/03/08 | 16:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وثقت أحدى كامرات المارة في محافظة كربلاء، سقوط مفاجئ لأحد خدام المراقد والمعروف شعبيًا بـ”الكَيّم” في شوارع كربلاء.كربلاء اليوم صباحاً سقوط شخص من احد السادة وكما واضح بالفيديو لا احد يقترب منه والحالة لم يعرف تفاصيلها وما اسباب سقوط الشخص والى الان الامر مجهول ولم يعلن عنه .pic.twitter.com/quy7FYBgEb — Firas […]

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