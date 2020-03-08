الفياض يشبّه “كورونا” بـ “داعش” ويدعو إلى التعاون مع إيران لمواجهته

2020/03/08 | 16:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، الأحد، 08 آذار، 2020، إلى التعاون بين العراق وايران في مواجهة خطر فيروس كورونا.وقال الفياض في مؤتمر صحافي مع امين المجلس الاعلى للأمن […]

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