2020/03/08 | 16:11 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط تؤكد إغلاق منفذ زرباطية أمام الحركة التجارية بالكامل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/08 | 16:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط تؤكد إغلاق منفذ زرباطية أمام الحركة التجارية بالكامل) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط تؤكد إغلاق منفذ زرباطية أمام الحركة التجارية بالكامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).