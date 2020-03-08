مقتل واصابة 7 اشخاص بنزاع عشائري في البصرة

2020/03/08 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

افاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الأحد (8 آذار 2020)، باندلاع نزاع عشائري، على خلفية حادث اصطدام مروري بعامود كهربائي في قضاء المدينة شمالي المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "النزاع اندلع بين عشيرتين في محافظة البصرة، تسبب بمقتل واصابة 7 اشخاص من الطرفين"، مبينا أن "سبب النزاع، اصطدام سيارة بعمود للكهرباء قرب أحد المنازل في قضاء المدينة شمالي البصرة".

واضاف أن "الحادث حصل بالقرب من منزل احد المواطنين، ليتطور الامر إلى مشاجرة بينه وبين المتسبب بالحادث، استخدم في مختلف الاسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وبين أن "الطرفين لم يتوصلا الى هدنة فيما بينهم وما زالت الاشتباكات مستمرة بين افراد العشيرتين".

بغداد اليوم- الانبار

كشفت قيادة شرطة محافظة الانبار، الاحد (08 آذار 2020)، ملابسات جريمة قتل فتاة لوالدها بعد عودته من صلاة الفجر في محافظة الانبار.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بتاريخ 25/2/2020 وفي الساعة 6:00 صباحاً، ح

بغداد اليوم-البصرة

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، الاحد (08 آذار 2020)، القاء القبض على متهمين بتزييف أوراق العملة في قضاء الزبير.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من خلال الجهود المتميزة التي يبذلها رجال شرطة البصرة في ملا

بغداد اليوم- كركوك

أفاد مصدر أمني من محافظة كركوك، الأحد (8 آذار 2020)، بالعثور على جثة معصوبة العينين في حي العروبة بالمحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن " جثة لشخص، يبلغ من العمر ٤٥ عاما، عثر عليها، معصوبة العينين وعليها آثا

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