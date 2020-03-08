نائلة الشقراوي - 8مارس اليوم العالمي لاعتراف العالم بدونية المرأة

2020/03/08 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نائلة_الشقراوي 8 مارس اليوم العالمي للمرأةهذا التاريخ اقر رسميا سنة 1977 هو التمييز الايجابي الذي يقر به العالم ، ان المرأة هي الفئة الضعيفة ،المهمشة التي تحتاج ان يخصص لها يوما للإعتراف بإنجازاتها وقيمتها في المجتمع والبحث عن سبل لتحقيق المساواة الكاملة بينها وبين الرجل .في الصين ،كوبا وروسيا يوم 8 مارس يوم عطلة، وفي الجزائر منحت المرأة دون الرجال عطلة بنصف يوم .بالعودة الى مصطلح التمييز الإيجابي......

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