كم بيضة في اليوم؟ دراسة طبية تقدم الجواب

2020/03/08 | 16:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين] يخشى بعض الناس تناول البيض، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون، لكن دراسة طبية حديثة، بددت هذه المخاوف، مؤكدة أن تناول البيض بشكل معتدل لا يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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