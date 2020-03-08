وزير الرياضة الإيطالي يدعو إلى إيقاف منافسات الدوري الإيطالي

2020/03/08 | 16:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]دعا وزير الرياضة الإيطالي فيتشينزو سبادوفارا، إلى إيقاف منافسات الدوري الإيطالي "فورا" بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك قبل دقائق على انطلاق مباراة بارما وسبال من الجولة 26.

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