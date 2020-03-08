بسبب كورونا .. ايطاليا تفرض حجرا صحيا على ” 16 مليون شخص”

2020/03/08 | 16:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت إيطاليا الدولة الأكثر تضرّراً في أوروبا، ارتفاعاً حاداً في عدد الحالات.وأعلن السياسي الإيطالي البارز نيكولا زينجاريتي يوم السبت إنّ إصابته بالفيروس تأكّدت.وقال زعيم الحزب الديمقراطي اليساري الوسطي […]

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