غضب في بوّابة التقاعد.. طوابير المسنّين تشكو “إجراءات كورونا” والدائرة ترد

2020/03/08 | 16:29 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



إلى المتقاعدين وواقعهم المعقد، امتدت تأثيرات فيروس كورونا، في ظل إجراءات وصفت بـ”التعسفية&rdquo...

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