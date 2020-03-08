الشيخ جمال الضاري: نفخر ونعتز ونحترم كل النساء العراقيات الثائرات

2020/03/08 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

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أعرب الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، عن فخره واعتزازه لكل النساء العراقيات الثائرات بمناسبة يوم المرأة العالمي‬

وقال الشيخ جمال الضاري في بيان، إن الجميع يثمن تضحيات المرأة العراقية وجهودها لقهر الظروف الصعبة، وبناء الوطن، ومشاركتها بالنشاط السياسي والإنساني، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة متابعة ملف المختطفات لدى تنظيم ‫داعش‬ الإرهابي، ومعالجة أوضاع النساء المعتقلات بالسجون العراقية، وحماية النازحات من المساومة والاستغلال.‬‬

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