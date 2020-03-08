فيضانات وعواصف رعدية..

2020/03/08 | 16:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتلاشى تأثير المنخفض الجوي الحركي على أجواء العراق، بعد أن انحسر نحو الشرق على شكل خلايا سحب رعدية ممطرة صوب ديالى وميسان وشمال البصرة، فيما تنتظر مناطق البلاد تأثيرات "منخفض التنين" في الأيام القليلة المقبلة.

تشهد البلاد أجواء مستقرة حتى نهاية الأسبوع بعد تلاشي تأثير المنخفض الجوي

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة له، يوم الأحد 8 آذار/مارس، إن "تأثير المنخفض الجوي الحركي انحسر نحو الشرق"، مبينًا أن "الأجواء بشكل عام لهذا اليوم ستكون مشمسة ماعدا مناطق جنوب شرق البلاد وتحديدًا مناطق ميسان، حيث تواجد السحب الممطرة والتي تسبب تساقط زخات مطر، ثم يتحسن فيها الطقس خلال ساعات".

وتوقع السلامي، ارتفاع درجات الحرارة ترتفع قليلًا، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة تنشط أحيانًا.

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من جانبه، أكد المتنبئ صادق العطية، أن "المنخفض الجوي يَلْفُظ أنفاسه الأخيرة وماتبقى منه، خلايا سحب رعدية ممطرة تؤثر في أجواء ميسان وديالى وشمال وشرق البصرة وجنوب سليمانية، وستزول تدريجيًا خلال ساعات".

وبين، أن "الأجواء تصحو بعدها في كافة المدن، وتستمر في استقرارها لغاية بوم الجمعة المقبل، 13 آذار/مارس، حيث بداية حالة جوية أخرى"، مشيرًا إلى أن "ارتفاع تدريجي سيطرأ على درجات الحرارة خلال أيام هذا الأسبوع، لتبلغ ذروتها في نهايته، وتتجاوز 30 مئوية نهارًا في الوسط والجنوب وأقل قليلًا في الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد، ثم تعود للانخفاض مجددًا بداية الأسبوع المقبل".

وحول الأيام المقبلة، أكد واثق السلامي، أن "منخفضًا جويًا عميقًا مصحوب بجبهة مطرية رعدية غزيرة، سيؤثر في أغلب بلدان شرق المتوسط"، موضحًا أن "المنحفض يصنف من أقوى المنخفضات التي تؤثر على الشرق الأوسط خلال الموسم".

وأضاف، أن "المنخفض سيؤثر بأمطار شديدة الغزارة على دول لبنان وفلسطين والأردن وسوريا وشمال مصر والعراق، ويؤدي الى حدوث فيضانات"، مبينًا أن "المنخفض يدعى منخفض التنين، ويكون مشبعًا بالرطوبة ويترافق مع رياح شديدة السرعة تصل هباتها إلى 105 كم في الساعة".

تنتظر البلاد منخفضًا جويًا هو الأشد يعرف بمنخفض "التنين"

ورجح المتنبئ الجوي، أن "يكون العراق من ضمن الدول التي ستتأثر بهذا المنخفض، حيث تشير التوقعات إلى فرص لهطول أمطار مختلفة الشدة تطال مناطق واسعة من البلاد، مصحوبة بالعواصف الرعدية والبداية من يوم الخميس بعد 5 أيام".

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