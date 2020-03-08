بالوثيقة.. مجلس النواب يبلغ التربية بعدم وجود سند قانوني لتكليف معن حنتوش بمنصب وكيل بالوزارة

2020/03/08 | 16:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حصلت "الغد برس" اليوم الاحد، على وثيقة صادرة من الامانة العامة لمجلس النواب، تؤكد عدم وجود سند قانوني لنقل معن عبد حنتوش علي بوظيفة وكيل وزارة التربية.

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